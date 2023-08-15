15 августа 2023, 19:08
Собянин рассказал о темпах развития экономики Москвы за пять лет
Собянин: динамика развития экономики Москвы в два раза превысила показатели по стране
О высоких темпах развития столицы за последние пять лет рассказал мэр города Сергей Собянин на прошедшей встрече со сторонниками в общественном штабе на Покровке. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
По словам мэра, динамика развития экономики города в два раза превысила средние показатели по стране. Это коснулось не только общего экономического роста, но и инвестиций в основной капитал.
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Собянин уточнил, что столица также показала значительный рост промышленного производства.
Наша новая индустриальная политика тоже принесла результаты. Сегодня уже с 600 до 700 тысяч людей работает в промышленности Москвы.
Сергей Собянин
Ранее Собянин сообщил, что за полгода объем промышленного производства в Москве вырос на 9%.
Сергей Собянин
Промышленность
Москва 2023
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