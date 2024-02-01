Москва 01 февраля 2024, 11:43 Собянин рассказал о строительстве трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Участок трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов более чем на 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас идет обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций», — рассказал он.

Реклама

По словам мэра, сейчас на стадии проектирования находятся путепровод и четыре улицы. Благодаря открытию этого участка дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского в Новой Москве и района Южное Бутово. Кроме того, трасса поможет связать Калужское шоссе и улицу Поляны, а также снизить нагрузку на МКАД.

Собянин добавил, что в общей сложности на участке возведут 28 километров дорог, в их числе три путепровода и шесть пешеходных переходов. Открытие запланировали на 2026 год.

Ранее в Москве открыли два путепровода открыли на Коммунарском шоссе. Их строительство завершили на три месяца раньше срока.