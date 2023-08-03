03 августа 2023, 10:21
Собянин рассказал о строительстве спорткомплексов, школ и детских садов на севере Москвы
Мэр Москвы Собянин: школы, детские сады и спорткомплекс скоро откроют на севере столицы
На севере Москвы идет строительство сразу нескольких объектов социальной инфраструктуры. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале назвал развитие этой сферы важным критерием комфортной жизни в городе.
Как пояснил глава города, два детских сада возводятся в районах Западное Дегунино и Ховрино, еще один детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением появится в районе Аэропорт.
Реклама
Кроме того, в районе Западное Дегунино закончили реконструировать спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. В Молжаниновском — заканчивается строительство школы, где будут учиться 1100 детей.
«Территории рядом с социальной инфраструктурой приводим в порядок — обустраиваем удобные зоны для отдыха, озеленяем», — добавил Собянин.
Ранее мэр Москвы рассказал о масштабной реставрации исторических зданий в центре города, в Денежном переулке.
Школы
Детские сады
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама