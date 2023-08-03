Москва 03 августа 2023, 10:21 Собянин рассказал о строительстве спорткомплексов, школ и детских садов на севере Москвы Мэр Москвы Собянин: школы, детские сады и спорткомплекс скоро откроют на севере столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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На севере Москвы идет строительство сразу нескольких объектов социальной инфраструктуры. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале назвал развитие этой сферы важным критерием комфортной жизни в городе.

Как пояснил глава города, два детских сада возводятся в районах Западное Дегунино и Ховрино, еще один детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением появится в районе Аэропорт.

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Кроме того, в районе Западное Дегунино закончили реконструировать спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. В Молжаниновском — заканчивается строительство школы, где будут учиться 1100 детей.

«Территории рядом с социальной инфраструктурой приводим в порядок — обустраиваем удобные зоны для отдыха, озеленяем», — добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о масштабной реставрации исторических зданий в центре города, в Денежном переулке.