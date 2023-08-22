Москва 22 августа 2023, 14:45 Собянин рассказал о строительстве северного дублера Кутузовского проспекта в Москве Мэр Москвы Собянин заявил о высокой готовности северного дублера Кутузовского проспекта Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве скоро достроят. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч жителей столичного региона. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, проект, основанный на концессионном соглашении, стал одним из самых крупных в городе. Общий объем частных инвестиций составил более 60 миллиардов рублей.

Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали Москвы — северном дублере Кутузовского проспекта, который, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья. Сергей Собянин Мэр Москвы

Новая шестиполосная дорога протянулась от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а затем вышла на северный обход города Одинцово Московской области.

Общая протяженность дороги составит около 22 километров, включая основной ход и различные сооружения. Новая трасса сократит путь более чем на три километра, а время в дороге примерно на полчаса.

Чтобы минимизировать влияние на окружающую застройку, трассу проложили вдоль железнодорожных путей первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

Для взимания платы за пользование дорогой будет использоваться система Free Flow, которая автоматически списывает оплату с транспондеров. В случае отсутствия транспондера оплатить проезд можно будет через мобильное приложение «Парковки России» и mos.ru.

Кроме того, основные работы по строительству Южной рокады в Москве завершат до конца года.