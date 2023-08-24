Москва 24 августа 2023, 16:24 Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Москве Мэр Москвы Собянин: в столице построили огромное количество новых дорог и развязок РИА «Новости»

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За последние годы в столице построили значительное количество новых дорог и развязок. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время участия в деловой сессии Московского урбанистического форума в парке «Зарядье».

Он упомянул, что более половины всех искусственных сооружений, таких как мосты, тоннели и путепроводы, построили в столице за последнее десятилетие.

Были созданы новые магистрали, которые проходят уже не из центра города, а дают возможность проехать по хордовым сообщениям, и это магистрали, огромные сооружения, которые разгрузили центр города и соединили федеральные трассы — как Санкт-Петербург и Казань, ряд других важнейших направлений. Сергей Собянин

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что подъездную дорогу к станции Кокошкино начнут строить в этом году.