24 августа 2023, 16:24
Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Москве
Мэр Москвы Собянин: в столице построили огромное количество новых дорог и развязок
За последние годы в столице построили значительное количество новых дорог и развязок. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время участия в деловой сессии Московского урбанистического форума в парке «Зарядье».
Он упомянул, что более половины всех искусственных сооружений, таких как мосты, тоннели и путепроводы, построили в столице за последнее десятилетие.
Были созданы новые магистрали, которые проходят уже не из центра города, а дают возможность проехать по хордовым сообщениям, и это магистрали, огромные сооружения, которые разгрузили центр города и соединили федеральные трассы — как Санкт-Петербург и Казань, ряд других важнейших направлений.
Сергей Собянин
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что подъездную дорогу к станции Кокошкино начнут строить в этом году.
Дороги
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама