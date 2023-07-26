26 июля 2023, 17:41
Собянин рассказал о строительстве нового здания объединенного комиссариата в Москве
Мэр Москвы Собянин: строительство нового объединенного комиссариата завершат в 2024 году
На северо-востоке столицы, на улице Яблочкова, дом № 5, возводят здание объединенного военного комиссариата. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил объект и рассказал о ходе его строительства.
«Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», — написал он в Telegram.
Реклама
Строители практически приступили к возведению трансформаторной подстанции, устройству инженерных коммуникаций и сборных железобетонных блоков, сборке вентиляции и стеновых панелей.
В здании будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы. На восьми этажах разместят кабинеты приема и оформления граждан, административный отдел и гардеробы. Также здесь обустроят актовый зал.
Собянин добавил, что территорию вокруг комиссариата благоустроят. Строительство планируют завершить весной 2024 года.
Ранее мэр посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама