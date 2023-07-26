Москва 26 июля 2023, 17:41 Собянин рассказал о строительстве нового здания объединенного комиссариата в Москве Мэр Москвы Собянин: строительство нового объединенного комиссариата завершат в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На северо-востоке столицы, на улице Яблочкова, дом № 5, возводят здание объединенного военного комиссариата. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил объект и рассказал о ходе его строительства.

«Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», — написал он в Telegram.

Реклама

Строители практически приступили к возведению трансформаторной подстанции, устройству инженерных коммуникаций и сборных железобетонных блоков, сборке вентиляции и стеновых панелей.

В здании будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы. На восьми этажах разместят кабинеты приема и оформления граждан, административный отдел и гардеробы. Также здесь обустроят актовый зал.

Собянин добавил, что территорию вокруг комиссариата благоустроят. Строительство планируют завершить весной 2024 года.

Ранее мэр посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.