Москва 27 июня 2023, 10:22 Собянин рассказал о строительстве мостов и развязок в Москве Мэр Москвы Собянин: за 12 лет в столице возвели больше 1200 километров дорог Сайт мэра и правительства Москвы

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За 12 лет в столице возвели больше 1200 километров дорог и 359 искусственных сооружений, что позволило уменьшить нагрузку на транспортные потоки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, столичные мосты и развязки стали сложнейшими инженерными сооружениями, имеющие высокую пропускную способность. Они разгрузили движение автотранспорта по главным магистралям.

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Также мэр подчеркнул, что развязки делают Москву красивее, особенно в темное время суток, когда включается подсветка.

Новыми транспортными объектами стали развязки на пересечении МКАД с Рязанским, Ленинским и Мичуринским проспектами, Осташковским, Каширским, Волоколамским и Ленинградским шоссе, а также Бусиновская развязка, Карамышевский и Кожуховский мосты.

Ранее москвичам рассказали о реконструкции Пироговского шоссе в Мытищах.