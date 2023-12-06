06 декабря 2023, 10:09
Собянин рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке в Москве
Собянин: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году
В столице продолжают строительство комплекса лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка». Возведение объекта планируют завершить в 2024 году, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Новый медицинский корпус рассчитан на 50 коек. Здесь разместится уникальный комплекс для 3D и 4D лучевой терапии», — подчеркнул он.
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Собянин рассказал, что строительство здания начали в 2021 году. Его общая площадь составит 12 889,9 квадратного метра. Специалисты уже смонтировали внутренние инженерные системы. По окончанию работ завершится формирование медицинского кластера в Коммунарке.
Кроме того, в середине октября в Москве, в районе Покровское-Стрешнево, ввели в эксплуатацию два корпуса ФГБНУ «Научный центр неврологии». Они расположены на Волоколамском шоссе, дом № 80, строения 2 и 3.
Здравоохранение
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
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