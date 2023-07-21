21 июля 2023, 10:40
Собянин рассказал о строительстве индустриального парка «Руднево» в Москве
Мэр Москвы Собянин: территорию индустриального парка «Руднево» благоустроят до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с жителями Восточного административного округа. Темой для обсуждения стало строительство новых производственных корпусов в индустриальном парке «Руднево» района Косино-Ухтомский. Видео с конференции опубликовали на сайте главы города.
Индустриальный парк «Руднево» — это крупный технопарк в Москве со 150 тысячами производственных корпусов. В нем трудятся около трех тысяч человек, подчеркнул Собянин. Они создают беспилотные летательные аппараты: от квадрокоптеров до больших вертолетов.
Благоустроим до конца года территорию индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
Сергей Собянин
В дополнение на территории откроют еще десятки предприятий. Например, одним из таких станет Объединенная авиационная компания «Иркут». Ее специалисты будут производить крылья и комплектующие для российских самолетов МС-21 и других.
На инновационных предприятиях используют только высокотехнологичное оборудование. Поэтому, как подчеркнул мэр, экология этого и близлежащих районов не пострадает.
Ранее Собянин сообщил, что Москва стала лидером в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики.
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