Москва 24 августа 2023, 18:29 Собянин рассказал о создании высокотехнологичных кластеров в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о создании кластера микроэлектроники и фотоники Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва стала драйвером развития страны и крупнейшим центром высокотехнологичной промышленности, развивающим такие отрасли как электромобилестроение, фотоника и электроника, фармацевтика. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в парке «Зарядье».

По словам мэра, более 20% валового внутреннего продукта страны приходится на столицу. За последние пять лет внутренний региональный продукт Москвы увеличился на 12,4%, а объем инвестиций вырос вдвое.

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Собянин добавил, что объем промышленного производства также увеличился в два раза. В городе начали работать более четырех тысяч индустриальных предприятий, количество их работников превысило 700 тысяч человек.

Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед. И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а обо всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее. Сергей Собянин Мэр Москвы

Важными направлениями развития Собянин назвал кластеры в фармацевтике, электромобилестроении, фотонике и электронике, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Ранее стало известно о том, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил выручку почти до 300 миллионов рублей.