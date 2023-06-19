19 июня 2023, 10:47
Собянин рассказал о создании новых рабочих мест за пределами центра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 68 тысяч новых рабочих мест появится в столице
Сотни тысяч рабочих мест создадут за пределами ЦАО Москвы в ближайшее десятилетие благодаря специальной программе стимулирования застройщиков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
В 2010 году 43% рабочих мест в Москве было сконцентрировано в центре. При этом более 90% москвичей проживали за пределами Третьего транспортного кольца
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его словам, программа стимулирования создания мест приложения труда позволит решить проблему маятниковой миграции в мегаполисе и даст большему количеству москвичей работу рядом с домом.
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Для инвесторов, которые решили строить технопарки, офисы, торговые и социальные здания ввели льготы. Их освободят от платы за изменение вида разрешенного использования земли, на которых возводятся жилые дома, если одновременно они вложат средства в строительство коммерческих, промышленных и социальных объектов и других мест приложения труда.
Сотни тысяч человек перестанут ежедневно ездить из жилых районов у МКАД в центр, что улучшит качество их жизни, добавил мэр.
Собянин уточнил, что за последние десять лет за пределами Третьего транспортного кольца возвели 36 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. С 2020 года столица заключила 43 соглашения с инвесторами, по которым построят 91 объект и создадут около 68 тысяч рабочих мест.
Ранее мэр Москвы рассказал о преображении четырех районов на юге города.
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Сергей Собянин
Москва 2023
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