16 августа 2023, 12:25
Собянин рассказал о социальной поддержке в Москве
Собянин: объем социальной поддержки в Москве за 13 лет достиг практически 600 млрд рублей
Бюджет, который выделили на развитие социальных сфер, таких как здравоохранение, образование, культура и другие, с 2010 года достиг почти 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече со сторонниками в общественном штабе на Покровке. Его слова передало АГН «Москва».
«Большая часть бюджета — <…> это социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее. То есть то, что касается социальной поддержки москвичей», — сказал Собянин.
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Он заявил, что за 13 лет общий бюджет, выделяемый на финансирование социальной поддержки, практически достиг 600 миллиардов рублей.
Ранее Собянин сообщил, что программу капитального ремонта поликлиник в Москве завершат осенью.
Сергей Собянин
Москва 2023
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