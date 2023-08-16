Москва 16 августа 2023, 12:25 Собянин рассказал о социальной поддержке в Москве Собянин: объем социальной поддержки в Москве за 13 лет достиг практически 600 млрд рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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Бюджет, который выделили на развитие социальных сфер, таких как здравоохранение, образование, культура и другие, с 2010 года достиг почти 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече со сторонниками в общественном штабе на Покровке. Его слова передало АГН «Москва».

«Большая часть бюджета — <…> это социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее. То есть то, что касается социальной поддержки москвичей», — сказал Собянин.

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Он заявил, что за 13 лет общий бюджет, выделяемый на финансирование социальной поддержки, практически достиг 600 миллиардов рублей.

Ранее Собянин сообщил, что программу капитального ремонта поликлиник в Москве завершат осенью.