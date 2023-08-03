03 августа 2023, 10:33
Собянин рассказал о скверах, которые благоустроят к осени в Москве
Мэр Москвы Собянин: благоустройство скверов на севере столицы завершат к осени
До наступления осени в столице благоустроят несколько зеленых территорий. Изменения коснутся районов Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
В этом году приведем в порядок зеленые территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево.
Сергей Собянин
По словам мэра, в сквере на Базовской улице в Западном Дегунине установят три детские площадки и несколько спортивных зон, в том числе баскетбольную. Также здесь улучшат прогулочные маршруты.
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Кроме того, рабочие обновят сквер у храма Знамения Иконы Божией Матери в Ховрине. Там высадят деревья и кустарники, а также установят четыре детские и спортивные площадки.
Собянин добавил, что зона для тихого отдыха, игровые и спортивные комплексы появятся в сквере рядом с МЦД-1, на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине.
Площадки для детей и занятий спортом, а также новые пешеходные маршруты откроют в Старопетровском сквере и скверах по улицам Клары Цеткин и Коптевской в районе между Коптево и Войковской.
Мэр заверил, что благоустройство всех территорий завершат к осени.
Новые места отдыха и велодорожки также появились в лесопарке во Фрязине. Благоустроенное пространство откроют в августе.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
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