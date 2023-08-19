Москва 19 августа 2023, 18:53 Собянин рассказал о сети флагманских центров экстренной медпомощи в Москве Мэр Собянин: московская скорая помощь стала одной из самых эффективных в мире Сайт мэра и правительства Москвы

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С помощью комплексного подхода и повышения стандартов столичная система экстренной медицинской помощи стала одной из лучших в мире. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул глава города, упор в модернизации медицинской помощи сделали на одновременное развитие всех сфер здравоохранения.

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«Реализуем стандарт экстренной медицинской помощи — создаем сеть из шести флагманских центров. Два уже работают — в НИИ Склифосовского и больнице имени Вересаева. А московская скорая — одна из самых эффективных в мире», — заметил Собянин.

Также мэр привел в качестве другого примера введение нового стандарта помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В городе появилось пять якорных центров с полным спектром диагностики, лечения и наблюдения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что высокотехнологичная медпомощь в Москве стала доступнее в шесть раз.