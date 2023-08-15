Москва 15 августа 2023, 11:15 Собянин рассказал о росте промышленного производства в Москве Мэр Москвы Собянин: за полгода объем промышленного производства вырос на девять процентов Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

За последние шесть месяцев объемы производства в столице возросли. О темпах развития и наметившихся трендах в этой области рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, промышленное производство в столице выросло на девять процентов, а обрабатывающая промышленность нарастила объем почти на десять процентов за полгода. Динамику работы фармацевтических компаний и предприятий, производящих продовольственные товары и текстильные изделия, мэр назвал отличной.

Реклама

«С января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%. Особенно — мясной продукции, рыбы и морепродуктов», — уточнил Собянин.

Мэр добавил, что причиной такого роста можно считать уход с российского рынка зарубежных производителей, что освободило часть ниш для отечественного бизнеса. Только в столице сейчас действует более четырех тысяч промышленных площадок, где работают больше 720 тысяч человек.

Ранее «Московская техническая школа» в сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом МИЭТ открыла новый образовательный курс по организационно-экономической поддержке научно-технических и инженерных разработок.