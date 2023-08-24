Москва 24 августа 2023, 16:48 Собянин рассказал о росте объемов социальной помощи в Москве Собянин: в Москве объем социальной помощи за последние годы вырос в три раза РИА «Новости»

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На Московском урбанистическом форуме, который проходит в парке «Зарядье», состоялась деловая сессия. Во время нее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о троекратном росте объема социальной помощи за последнее десятилетие. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы не должны забывать о старшем поколении москвичей, которые создавали этот город, отдавали ему свою жизнь, энергию, труд, таланты. Помимо социальной помощи, объем которой в Москве за последние 10 лет вырос в три раза, мы должны думать о том, как сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными и активными», — отметил он.

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Глава города напомнил, что в столице реализуют проект «Московское долголетие», участниками которого стали сотни тысяч пенсионеров. Они посещают также клубы долголетия, где находят себе занятие по душе в различных сферах.

Помимо этого, по словам мэра, в Москве приступили к формированию нового каркаса стационарной медпомощи. Сейчас строители возводят примерно миллион квадратных метров многофункциональных центров, в том числе детских, инфекционных и онкологических.

Ранее Собянин назвал Москву самым зеленым мегаполисом мира. Он также заявил, что воздух в столице стал в два раза чище за последние годы.