Москва

15 июня 2023, 13:48

Собянин рассказал о росте населения Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин: каждые десять лет население столицы растет на миллион человек

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Каждые десять лет население столицы увеличивается на миллион человек, цитирует АГН «Москва» заявление Сергея Собянина на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, сегодня в Москве проживает 13 миллионов человек, а в Подмосковье — восемь миллионов человек.

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Кроме того, число автомобилей за прошедшее десятилетие выросло на 500 тысяч.

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