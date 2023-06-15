Москва 15 июня 2023, 13:48 Собянин рассказал о росте населения Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин: каждые десять лет население столицы растет на миллион человек РИА «Новости»

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Каждые десять лет население столицы увеличивается на миллион человек, цитирует АГН «Москва» заявление Сергея Собянина на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, сегодня в Москве проживает 13 миллионов человек, а в Подмосковье — восемь миллионов человек.

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Кроме того, число автомобилей за прошедшее десятилетие выросло на 500 тысяч.