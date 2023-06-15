15 июня 2023, 13:48
Собянин рассказал о росте населения Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин: каждые десять лет население столицы растет на миллион человек
Каждые десять лет население столицы увеличивается на миллион человек, цитирует АГН «Москва» заявление Сергея Собянина на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, сегодня в Москве проживает 13 миллионов человек, а в Подмосковье — восемь миллионов человек.
Реклама
Кроме того, число автомобилей за прошедшее десятилетие выросло на 500 тысяч.
Санкт-Петербург
Сергей Собянин
Экономика
Москва 2023
Реклама
Реклама