26 июня 2023, 16:03
Собянин рассказал о росте инвестиций в основной капитал Москвы
Мэр Москвы Собянин: инвестиции в основной капитал столицы с 2011 года выросли в 6,9 раза
За последнее десятилетие общий объем инвестиции в основной капитал столицы превысил 30 триллионов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По его словам, за 2022 год инвесторы вложили 5,9 триллиона рублей в экономику Москвы. Бизнес чаще вкладывает деньги в транспорт, строительство, обрабатывающие производства, научную и ИТ-сферы.
Благодаря росту вложений расширяется деятельность компаний и предприятий, появляются новые, в том числе высокотехнологичные, рабочие места, повышается уровень зарплат и, соответственно, доходов населения.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Собянин добавил, что власти стараются заинтересовать инвесторов различными инструментами развития, чтобы те вкладывали в промышленность. В частности, для этих целей создали инвестиционный портал и сайт поставщиков. Это помогло выстроить удобные коммуникации бизнеса с городом. Инвесторы консультируются с экспертами и получают помощь в подборке платформы для локализации производств.
Кроме того, льготные кредиты позволяют компаниям расходовать деньги на развитие производства и строительство объектов. По словам мэра, каждый вложенный в поддержку бизнеса рубль окупается для города в 55 раз.
Ранее мэр Москвы сообщил, что столица стала лидером в Национальном рейтинге инвестклимата.
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Сергей Собянин
Москва 2023
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