Москва 13 июня 2023, 12:35 Собянин рассказал о результатах четырехлетней работы центра занятости «Моя карьера» Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости «Моя карьера» Сайт мэра и правительства Москвы

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С 2019 года благодаря центру занятости «Моя карьера» больше 52 тысяч москвичей смогли получить поддержку в профразвитии и построении карьеры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, около 28 тысяч горожан трудоустроились, а еще свыше трех тысяч москвичей открыли бизнес.

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Центр службы занятости «Моя карьера» отмечает в этом месяце четыре года своей деятельности. Специалисты помогают преимущественно женщинам с маленькими детьми, молодым людям, семьям с низким доходом, пожилым москвичам и соискателям с ОВЗ. Для них доступны специальные программы трудоустройства, такие как «Мама работает», «Прокачай карьеру», «5.0», «Доступная работа», проект «Социальный контракт».

Посетителям помогают составлять резюме, подготовиться к собеседованию, а также приобрести недостающие профессиональные навыки. На испытательном сроке можно также получить поддержку от работников центра.

Ранее горожанам предложили принять участие в новом проекте от столичной службы занятости «Школа компаньонов», чтобы освоить новую профессию и устроиться на работу.