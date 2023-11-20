Москва 20 ноября 2023, 11:37 Собянин рассказал о реставрации особняка купцов Марковых в Москве Мэр Москвы Собянин: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Реставрацию особняка купцов Марковых в Москве скоро завершат. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Здание, построенное в конце ХIХ века, прославилось тем, что в нем долгое время проживал знаменитый театральный режиссер Константин Станиславский. Однако со временем особняк потребовал всестороннего восстановления. Его закрыли баннером.

Реклама

«За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк „домом с пегасами“», — написал Собянин.

Он добавил, что особняк удалось отремонтировать благодаря архивным чертежам и фрагментам оригинальной отделки. Завершение работ запланировали на первый квартал 2024 года.

Ранее мозаичный пол с изображением скорпиона восстановили в Московском дворце пионеров. Перед началом работ рисунок площадью более 200 квадратных метров находился в аварийном состоянии.