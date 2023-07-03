Москва 03 июля 2023, 16:45 Собянин рассказал о реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах Мэр Москвы Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах завершат в сентябре Узнай Москву

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о том, что реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах завершат в сентябре 2023 года.

По сути, это будет второе рождение Дворца пионеров, на сегодняшний день работы завершены на 75%. Дети XXI века будут ходить в него с таким же интересом, как в свое время их бабушки, дедушки и родители. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, обновленный Дворец пионеров оснастят лабораториями и мастерскими с современным, высокотехнологичным оборудованием. Он предоставит возможности для новых направлений дополнительного образования, таких как искусственный интеллект, генетика, конструирование беспилотных систем и другие.

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Особое внимание уделят инклюзивному образованию, включая установку лифтов, пандусов и тактильных указателей, чтобы сделать здание доступным для всех.

Мэр напомнил о том, что архитектурный ансамбль Дворца пионеров из семи корпусов признали объектом культурного наследия. Его комплексную реставрацию проведут впервые за 60 лет.

Собянин пообещал, что при ремонте сохранят исторический облик зданий, включая знаковые помещения, такие как планетарий, обсерватория, большой концертный зал и театральный блок. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающие территории и парк имени 40-летия ВЛКСМ.

Ранее сообщалось о том, что в Москве начали реставрировать колокольню старообрядческого храма Святой Екатерины.