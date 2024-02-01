Москва 01 февраля 2024, 10:57 Собянин рассказал о ремонте в московских центрах госуслуг Собянин: 28 офисов «Мои документы» отремонтировали в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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В 2023 году в Москве отремонтировали 28 офисов «Мои документы». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Делаем офисы „Мои документы“ еще комфортнее: в прошлом году привели в порядок 28 помещений», — заявил он.

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Так, капитальный ремонт прошел в центре госуслуг в районе Москворечье-Сабурово. Теперь здесь появились просторные комнаты для персонала, удобные зоны ожидания для горожан и пространство для детей. Офис оснастили терминалами для самостоятельного обслуживания, аппаратами для копирования документов и фотографий.

В ТРЦ «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице открыли флагманский офис «Мои документы». Посетителям стал доступен широкий спектр услуг, а при оформлении пространства дизайнеры вдохновлялись творчеством известного абстракциониста Василия Кандинского.

Кроме того, 26 офисов «Мои документы» адаптировали для комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями. В них установили удобные санузлы, а также тактильные и контрастные навигационные указатели.

К выборам президента России в подмосковных МФЦ разместили информационные плакаты. Одними из первых помещения оклеили в многофункциональных центрах городского округа Лосино-Петровский.