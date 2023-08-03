Москва 03 августа 2023, 11:59 Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома Собянин: Московский ипподром после масштабной реконструкции станет одним из лучших в мире РИА «Новости»

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Московский ипподром после масштабной реконструкции может стать одним из лучших в мире. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал жителям Северного округа, как будут восстанавливать уникальный объект.

По словам мэра, после перехода контрольного пакета ипподрома властям столицы, к нему не один раз обращались с предложениями полностью застроить территорию жильем. Однако глава города выступил против таких решений.

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«Мы с этого года начинаем там серьезную реконструкцию. Полностью вся идеология, смысл ипподрома как конноспортивного центра остаются. Никакого жилищного строительства и близко там не будет. Все места размещения лошадей, реставрация главного объекта ипподрома, стадиона — все будет сделано в лучшем виде. Это будет один из лучших ипподромов мира», — ответил Собянин на вопрос о судьбе ипподрома.

Также мэр заявил, что надеется на понимание конников, которых «переселили» в другие спортивные центры на время реконструкции Московского ипподрома. Он подчеркнул, что это исключительно временная мера.

Ранее глава города рассказал, как за несколько лет отреставрировали сразу несколько исторических зданий в центре Москвы.