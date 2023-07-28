Москва 28 июля 2023, 18:10 Собянин рассказал о развитии волейбола в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в столице Freepik

Читать 360tv в

Волейбол в России отметил столетний юбилей. Больше 200 тысяч человек сегодня увлекаются этой игрой в столице, им доступны свыше трех тысяч площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня 100 лет отечественному волейболу. Его история началась в Москве с первого официального матча на Мясницкой. Тогда этим видом спорта увлекались в основном художники, актеры, кинематографисты — играли во дворах театров между репетициями и спектаклями», — уточнил он.

Реклама

Глава города добавил, что в столице проходят тренировки для волейболистов разного уровня в трех профессиональных школах Москомспорта. Речь идет о Московской волейбольной академии, Московской комплексной спортивной школе «Зеленоград» и центре спорта и образования «Москва-98».

Желающие приобщиться к этому виду спорта также могут записаться в 107 секций. Для этого нужно подать заявку на сайте Москомспорта. Кроме того, поиграть в волейбол можно у дома: на площадках проекта «Мой спортивный район» и на городских пляжах в рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт».

Ранее спортсмены из Солнечногорска заняли призовые места на турнире по волейболу. Они одержали победу в трех возрастных категориях.