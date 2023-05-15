Москва 15 мая 2023, 12:19 Наземное метро и Парк света: Собянин рассказал о развитии трех районов северо-востока Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии Алтуфьевского района, Лианозова и Бибирева Сайт мэра и правительства Москвы

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В Лианозове, Бибиреве и Алтуфьеве проживают около 300 тысяч горожан. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры в этих районах.

«За последнее десятилетие здесь многое сделали для повышения качества жизни людей. И прежде всего для решения главной — транспортной проблемы», — отметил мэр.

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Он напомнил, что на северо-востоке построили и благоустроили станции наземного метро — «Бескудниково», «Лианозово» и «Марк» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1)

В этой части столицы развивают и «классическое» метро. К концу года достроят северный участок Люблинско-Дмитровской линии со станцией метро «Лианозово»: в ее районе обустроят удобные пешеходные маршруты от жилых домов застройки и зоны отдыха для местных жителей, установят детские площадки и оборудуют места для выгула собак.

Еще специалисты реконструировали развязку на пересечении МКАД с Дмитровским и Осташковским шоссе, Лианозовским проездом, Новодачным шоссе и Череповецкой улицей. До конца 2023 года завершат перестройку Алтуфьевской развязки.

«Создание качественного общественного пространства — еще один приоритет нашей работы. Новыми точками притяжения жителей стали оригинальный Парк света в Бибирево — с детскими и спортивными площадками, „волшебным лесом“ из светящихся фигур и скульптурой „Семейство бобров“», — добавил Собянин.

Помимо этого, комфортнее для прогулок и отдыха на свежем воздухе сделали заказник «Алтуфьевский», а между улицами Мелеховская, Лескова и Белозерская благоустроили сквер «Бибирево life».

Ранее Собянин рассказал, что на Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство.