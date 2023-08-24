24 августа 2023, 16:45
Собянин рассказал о развитии системы здравоохранения в Москве
Мэр Москвы Собянин рассказал об открытии новых медицинских центров в столице
В Москве регулярно развивают сферу здравоохранения. Город оказывает поддержку онкобольным, модернизирует поликлиники, а также строит новые медицинские центры. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на деловой сессии в парке «Зарядье». Его слова передало агентство городских новостей «Москва».
«Сегодня строится около одного миллиона квадратных метров многофункциональных центров — детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трех–четырех лет построим еще один миллион квадратных метров», — отметил он.
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Собянин добавил, что таким образом стационарная помощь в городе станет одной из передовых в мире. Кроме того, в Москве полностью реконструировали около 200 поликлиник, а в планах — еще 140 зданий.
Ранее Собянин рассказал о развитии персонифицированной медицины в столице.
Здравоохранение
Медицина
Сергей Собянин
Москва 2023
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