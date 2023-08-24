Москва 24 августа 2023, 16:45 Собянин рассказал о развитии системы здравоохранения в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал об открытии новых медицинских центров в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве регулярно развивают сферу здравоохранения. Город оказывает поддержку онкобольным, модернизирует поликлиники, а также строит новые медицинские центры. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на деловой сессии в парке «Зарядье». Его слова передало агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня строится около одного миллиона квадратных метров многофункциональных центров — детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трех–четырех лет построим еще один миллион квадратных метров», — отметил он.

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Собянин добавил, что таким образом стационарная помощь в городе станет одной из передовых в мире. Кроме того, в Москве полностью реконструировали около 200 поликлиник, а в планах — еще 140 зданий.

Ранее Собянин рассказал о развитии персонифицированной медицины в столице.