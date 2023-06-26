Москва 26 июня 2023, 12:09 Собянин рассказал о развитии районов Лефортово и Нижегородский Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как преобразили районы Лефортово и Нижегородский Сайт мэра и правительства Москвы

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В районах Лефортово и Нижегородский на юго-востоке Москвы построили соцобъекты, обновили поликлиники и библиотеки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, для 155 тысяч жителей улучшили транспортную доступность. В двух районах запустили движение по МЦК и наземное метро, а вскоре здесь откроют станции МЦД. Кроме этого, началось строительство магистрали и путепровода. Инфраструктура позволит связать районы между собой и с другими округами.

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На территории появились шесть образовательных учреждений. Для проведения литературных и творческих вечеров реконструируют библиотеки. Специалисты обновляют парки, возрождают пруды, приводят в порядок детские и спортивные площадки.

В Лефортове в бывшей промзоне «Серп и Молот» и неэффективно используемой территории на площади 4,54 гектара вместо складов и ветхих зданий построят примерно 115 тысяч «квадратов» недвижимости, в том числе более 74 тысяч квадратных метров жилья по реновации. Кроме того, в районе возведут гостиницу, детский сад, школу, взрослую и детскую поликлиники.

В Нижегородском районе территорию бывшей промзоны в 1,7 гектара застроят общественно-деловой недвижимостью. В частности, возведут офисы, магазины, кафе.

Ранее Собянин рассказал о развитии районов Печ­атники, Текстильщики и Южнопортовый в Москве.