Москва 21 августа 2023, 14:59 Собянин рассказал о развитии экономики в Москве Мэр Москвы Собянин: конкурентное производство удалось создать в столице за пять лет РИА «Новости»

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Экономику Москвы удалось развернуть в сторону собственного реального производства. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, особое внимание уделили обрабатывающим отраслям, станкостроению, фармацевтике, микроэлектронике. Он уточнил, что сегодня уже более 700 тысяч человек работает в промышленности Москвы.

Динамика развития экономики города превысила почти более чем в два раза средние темпы по стране. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин напомнил, что усиление мер поддержки экономики способствовало развитию огромных кластеров в Печатниках, Зеленограде, Рудневе, а также особой экономической зоны «Технополис Москва». Ежегодно на этих территориях вводят по 150-200 тысяч квадратных метров гигантских корпусов, занятых новым современным инновационным оборудованием.

Мы не зря спасли «Москвич». Сегодня завод работает, и мы создаем платформу собственного электромобиля. Это работа на будущее. Сергей Собянин

Мэр также назвал создание проектов комплексного развития территорий частью развития промышленности.

На сегодняшний день создано около 200 проектов комплексного развития территории, которые дадут нам более полумиллиона рабочих мест. Сергей Собянин

Ранее сообщалось о том, что компания по сборке шприц-ручек с инсулином в Серпухове нарастит производство до 21 миллиона инъекторов в год.