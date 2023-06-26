Москва 26 июня 2023, 12:35 Собянин рассказал о развитии бывшей промзоны «Южный порт» в Москве Мэр Москвы Собянин: магистраль и станцию метро построят в бывшей промзоне «Южный порт» Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Южный порт» разработали схемы движения транспорта и запроектировали новые развязки, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на заброшенном участке «Южный порт» начали строить новую станцию столичного метрополитена «Южный порт», которая войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, к пешеходной эстакады, которая примыкает к станции, оборудуют выход к Москве-реке.

Обновленное пространство станет новым центром городской жизни, а значит, должно быть готово к большим транспортным нагрузкам. Сергей Собянин Мэр Москвы

Помимо этого, планируется построить магистраль «Печатники — Братеево», которая позволит создать новое радиальное направление от ТТК до МКАД.

Для новой магистрали построят проезды и путепроводы, а также частично реконструируют улицы и расширят их. На территории всего района создадут связанные между собой пешеходные зоны.

Ранее мэр столицы рассказал о скором завершении строительства еще одного участка Московского скоростного диаметра.