Москва 08 декабря 2023, 10:58 Собянин рассказал о работе сайта Москомспорта Собянин: Москомспорт запустил сайт для записи в кружки и секции Сайт мэра и правительства Москвы

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Москомспорт разработал и запустил удобный сайт для записи в бесплатные кружки и секции детей и их родителей. О его работе рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москомспорт разработал удобный сайт, где взрослые и дети от шести лет могут выбрать бесплатную секцию», — сообщил он.

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По его словам, для горожан стали доступны больше 3800 групп и свыше 70 видов спорта в 10 округах Москвы. Например, это секции по игре в настольный теннис на западе столицы, хоккею, фитнесу и самбо на юго-востоке, а также бадминтон для взрослых на юге.

Для того, чтобы записаться, необходимо иметь временную или постоянную прописку в Москве, медицинский пропуск, СНИЛС и паспорт, детям — свидетельство о рождении. Подробности можно узнать на официальном сайте Мосгорспорта.

Ранее в московских парках заработали кружки и секции по 400 направлениям. Занятия доступны для детей разных возрастов.