Москва 30 января 2024, 16:45 Собянин рассказал о работе промышленных предприятий в Москве Собянин: количество промышленных предприятий в Москве превысило 4,2 тысячи РИА «Новости»

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Число компаний в различных отраслях промышленности существенно выросло в Москве в прошлом году. Количество предприятий составило более 4,2 тысячи. Об их работе в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, количество пищевых предприятий выросло на 14%, легкой промышленности — на 11%, приборостроения и электроники — на 8%.

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«Выросло количество рабочих мест — теперь промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов», — уточнил Собянин.

Он добавил, что в индустриальном парке «Руднево» запустили производство беспилотных летательных аппаратов, а в «Технополисе Москва» — изготовление твердых лекарственных форм.

Мэр подчеркнул, что стимулированию развития столичной промышленности способствовала активная поддержка со стороны городских властей. Компании получили возможность пользоваться более чем двадцатью системными программами.

Так, пользуясь городскими субсидиями, московская компания нарастила производство костных бульонов почти на 60%.