Москва 29 ноября 2023, 10:41 Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы Собянин: газовому хозяйству Москвы исполнилось 158 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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Газовое хозяйство Москвы отметило свое 158-летие. Профессионализм и слаженная работа специалистов этой сферы обеспечивают в домах горожан тепло, светло и уют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, для надежной и безопасной работы газовой инфраструктуры за прошлые годы обновили 1,5 тысячи километров сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство оборудования.

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«Сейчас идет работа над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО» — отметил Собянин.

Он добавил, что газовики из столицы восстанавливают энергетическую инфраструктуру в Донецке и Луганске, а также занимаются ремонтом жилых домов, детсадов и других соцобъектов.

Собянин поблагодарил сотрудников «Мосгаза» и ветеранов газового хозяйства Москвы за их добросовестный труд.

Кроме того, реконструкцию газопровода завершили в московском районе Вешняки. Новые сети должны прослужить не менее 40 лет.