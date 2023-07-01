Москва 01 июля 2023, 17:53 Собянин рассказал о производственных мощностях резидентов индустриального парка «Руднево» Вице-премьер Мантуров и мэр Собянин осмотрели предприятия индустриального парка «Руднево» Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о совместном с главой Минпромторга Мантуровым посещении производственных площадок резидентов индустриального парка «Руднево» и строящихся корпусов ведущих предприятий. Также он рассказал о деятельности нескольких компаний.

«Среди них — одна из крупнейших компаний российского оборонно-промышленного комплекса „Алмаз-Антей“ и корпорация „Иркут“, входящая в ОАК», — уточнил глава города.

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Он отметил, что в составе «Алмаз-Антея» 60 предприятий, конструкторских бюро и НИИ. «Иркут» возводит в парке «Руднево» предприятие, где будут изготовлять детали для крыла самолета МС-21. Кроме того, в «Рудневе» будет Федеральный центр беспилотных авиационных систем, и компания «Аэромакс» начала производить гражданские беспилотники вертолетного типа.

Собянин добавил, что возвели 18 производственных корпусов, в том числе опытное производство и конструкторское бюро. Благодаря отечественным стройматериалам и инновационным технологиям, сроки строительства сократили на 35–50%, а затраты — на 10–15%.

В парке появятся предприятия авиастроения, радиоэлектроники и легкой промышленности. В перспективе — промышленные предприятия, где будут разрабатывать современные материалы и нанотехнологии, а также медицинские и биофармацевтические технологии.

Ранее Собянин рассказал о развитии отечественных технологий в IT и медицине.