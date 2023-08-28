Москва 28 августа 2023, 12:23 Собянин рассказал о программе реновации на северо-западе Москвы Собянин: 431 дом на северо-западе Москвы включили в программу реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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На северо-западе столицы в программу реновации включили 431 дом. Там переселения ждут 86,8 тысячи человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Всего под переселение передали 14 новостроек. Общая площадь квартир составила 176,3 тысячи квадратных метров.

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«Предусмотрели в них 54 нежилых помещения на первых этажах — под диспетчерские службы, пункты выдачи товаров, магазины и другие необходимые организации», — подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что на стадии строительства сейчас находятся десять домов. Еще девять жилых объектов — в проектировании.

Первый этап переезда по программе реновации полностью завершили в Митине и Южном Тушине. На 80% — в Щукине, на 77% — в Северном Тушине.

Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации достроят в московском районе Перово в этом году.