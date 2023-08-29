Собянин рассказал о программе реконструкции 50 школьных зданий Москвы | 360°

Москва 29 августа 2023, 15:45 Собянин рассказал о программе реконструкции 50 школьных зданий Москвы Собянин сообщил о запуске программы реконструкции школьных зданий с 2024 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в 2024 году запустят программу реконструкции школьных зданий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Городская администрация планирует обновить около тысячи школьных зданий. В 2024 году начнется реконструкция 50 школ, а затем каждый год город будет обновлять как минимум 100 зданий.

Мы в течение двух лет подбирались к этой программе, смотрели, каким образом можно реконструировать школы, сделать их современными, какие затраты будут, какой масштаб, какая скорость. Сергей Собянин

В ближайшие два года в Москве завершится крупнейшая программа реконструкции поликлиник. Однако обновление школ потребует еще больших ресурсов, так как в столице работает около 400 амбулаторных зданий, а школ — четыре тысячи.

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