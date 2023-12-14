Москва 14 декабря 2023, 09:43 Собянин рассказал о программе комплексного развития территорий в Москве Собянин: количество проектов по программе КРТ в Москве выросло в два раза Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ). В этом году проектов стало в два раза больше. Они дадут городу свыше 13 миллионов квадратных метров недвижимости и более 137 тысяч рабочих мест, подчеркнул в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году правительство Москвы приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий. Сейчас 52 проекта находятся в стадии практической реализации», — рассказал он.

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Собянин добавил, что новые городские пространства со всей необходимой инфраструктурой получат жители 42 районов Москвы в 11 столичных округах. Более 2,1 миллиона квадратных метров отдадут под высокотехнологичные производства, а более 3,9 миллиона квадратных метров — под общественно-деловые и соцобъекты.

Это будут детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, бизнес-центры, парки и скверы.

Кроме этого, более семи миллионов квадратных метров построят по программе реновации.

Например, преобразуют «Серп и Молот (территория № 2)» в Нижегородском районе, территорию «№ 52 Теплый Стан», «поселение Сосенское, улицы Александры Монаховой и улицы Эдварда Грига», «1-й Боткинский проезд» в Беговом районе и многие другие пространства.

Также по программе КРТ в Москве приведут в порядок территории бывших промзон. Участками, где пройдут работы, стали Кунцево, Южное Очаково, «Калибр», Зюзино, Теплый Стан, «Южный порт», Грайвороново и другие. Там построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.