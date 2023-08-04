Москва 04 августа 2023, 14:13 Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса «Олимпийский» Мэр Москвы Собянин рассказал о масштабной реконструкции спорткомплекса «Олимпийский» Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве продолжается масштабная реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский». Ее значимость подчеркнул мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Реконструкция легендарного спорткомплекса „Олимпийский“ по своим масштабам превосходит все, что делалось раньше со спортивными объектами в городе», — сказал он.

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Готовность объекта составляет почти 50%. В результате работ в нем появится четыре сооружения вместо двух имеющихся: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, малый концертный зал. Первые три объединят системой переходов.

Реконструкцию планируют завершить к 2025 году. В комплексе будут доступны больше 30 видов спорта. Мэр также выразил уверенность, что новый «Олимпийский» станет уникальным местом притяжения для жителей столицы.

Ранее Собянин пообещал завершить благоустройство Воробьевской набережной к осени.