04 августа 2023, 14:13
Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса «Олимпийский»
Мэр Москвы Собянин рассказал о масштабной реконструкции спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве продолжается масштабная реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский». Ее значимость подчеркнул мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Реконструкция легендарного спорткомплекса „Олимпийский“ по своим масштабам превосходит все, что делалось раньше со спортивными объектами в городе», — сказал он.
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Готовность объекта составляет почти 50%. В результате работ в нем появится четыре сооружения вместо двух имеющихся: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, малый концертный зал. Первые три объединят системой переходов.
Реконструкцию планируют завершить к 2025 году. В комплексе будут доступны больше 30 видов спорта. Мэр также выразил уверенность, что новый «Олимпийский» станет уникальным местом притяжения для жителей столицы.
Ранее Собянин пообещал завершить благоустройство Воробьевской набережной к осени.
Сергей Собянин
Москва 2023
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