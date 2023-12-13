Москва 13 декабря 2023, 09:49 Собянин рассказал о проектах для повышения качества медпомощи в Москве Собянин назвал проект по выдаче льготных лекарств в Москве успешным Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве реализуют ряд ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые в 2024 году планируют продлить или сделать постоянными. Среди них — выдача льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«С учетом положительных результатов приняли решение о реализации программы на постоянной основе», — рассказал он.

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Проект запустили в начале 2022 года. С началом реализации возможности программы расширили, и льготники смогли выбирать и получать препарат конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.

К проекту присоединились более 180 коммерческих аптек. В этом году они отпустили 364 тысяч электронных рецептов на общую сумму свыше 840 миллионов рублей.

Кроме этого, в Московской области с начала года выписали более 700 тысяч рецептов на льготные лекарства с помощью телемедицины.