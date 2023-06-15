Москва 15 июня 2023, 20:20 Собянин рассказал о приватизации городских объектов в Москве Мэр Собянин заявил об отсутствии в Москве объектов для приватизации Фото: freepik.com

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В Москве не осталось недвижимости, которую можно приватизировать. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в беседе с РБК.

«Мы в свое время избавились от тех активов, которые не нужны были городу», — уточнил он.

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По словам Собянина, приватизировать крупнейшие госкомпании можно только по низкой цене, поэтому необходимо не продавать, а покупать.

Он добавил, что столичные власти в рядовом порядке все еще заключают сделки. В частности, продают мелким предпринимателям помещения, выставляют на торги транспортно-пересадочные узлы и другие объекты.

Ранее Москва выставила на аукцион нежилое помещение в районе Марьина Роща.