15 июня 2023, 20:20
Собянин рассказал о приватизации городских объектов в Москве
Мэр Собянин заявил об отсутствии в Москве объектов для приватизации
В Москве не осталось недвижимости, которую можно приватизировать. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в беседе с РБК.
«Мы в свое время избавились от тех активов, которые не нужны были городу», — уточнил он.
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По словам Собянина, приватизировать крупнейшие госкомпании можно только по низкой цене, поэтому необходимо не продавать, а покупать.
Он добавил, что столичные власти в рядовом порядке все еще заключают сделки. В частности, продают мелким предпринимателям помещения, выставляют на торги транспортно-пересадочные узлы и другие объекты.
Ранее Москва выставила на аукцион нежилое помещение в районе Марьина Роща.
Недвижимость
Сергей Собянин
Москва 2023
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