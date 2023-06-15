Москва 15 июня 2023, 10:54 Собянин рассказал о приоритетных направлениях инвестиций столичных предприятий Мэр Москвы Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Сайт мэра и правительства Москвы

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Каждый пятый рубль инвестиций в столичную экономику направлен на развитие промышленности, технологий связи и науки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, сумма инвестиций в эти сферы превысила 1,1 триллиона рублей. Столичные компании вкладывали деньги в производства транспортных средств и оборудования, лекарств и медицинских материалов, а также в науку.

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Мэр заявил, что наибольшее количество инвестиций отмечается в ИТ-направлении — 570,5 миллиарда рублей. Эти средства позволили компаниям разработать новые виды программного обеспечения для промышленных предприятий и гражданского пользования.

Инвестиции на развитие промышленности достигли 396,5 миллиарда рублей. В научные исследования и разработки вложили 106 миллиардов рублей.

Собянин уточнил, что сейчас компаниям предоставляют 20 видов преференций, среди которых субсидии и целевые займы. Благодаря постоянному росту инвестиций за 11 лет промышленное производство в Москве стало выпускать на 55% больше продукции.

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