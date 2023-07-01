Москва 01 июля 2023, 10:42 Собянин рассказал о преображении трех районов на востоке Москвы Собянин рассказал, как изменились районы Ивановское, Восточное и Северное Измайлово Сайт мэра и правительства Москвы

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В районах Ивановское, Восточное Измайлово и Северное Измайлово с населением 285 тысяч человек обновляют общественные пространства и развивают инфраструктуру. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За последние годы по реновации жители указанных районов начали заселяться в новое жилье. Новоселье отметили уже 6,5 тысячи участников программы. Всего расселят 253 дома, в которых проживают больше 50 тысяч москвичей. Глава города уточнил, что практически каждый шестой житель этих районов смог улучшить жилищные условия благодаря реновации.

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Также на востоке столицы обновляют материально-техническую базу образования. В частности, возвели восемь детских садов, рассчитанных на 1,5 тысячи воспитанников. Модернизируют амбулаторное звено, например, реконструировали здание филиала № 3 поликлиники № 175, которая находится на улице Молостовых. До конца этого года планируется отремонтировать еще два медицинских учреждения и детскую поликлинику.

Помимо этого, благоустроили Ивановский лесопарк. Специалисты обновили дорожки, поставили лавочки и урны, а также создали современную зону для отдыха. Собянин добавил, что в Терлецком лесопарке отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, установили перголы и обустроили павильоны.

Ранее москвичам сообщили, что скейт-парк и зона воркаута появятся в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском.