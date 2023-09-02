Москва 02 сентября 2023, 11:00 Собянин рассказал о преображении трех районов Москвы Мэр Собянин рассказал, как меняются районы Беговой, Савеловский и Хорошевский Личный блог Сергея Собянина

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Три района Москвы на северо-западе — Беговой, Савеловский и Хорошевский — стали одним из центров развития инфраструктуры города. О том, как за 10 лет эти территории достигли высокого уровня во множестве важных направлений, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города уделил особое внимание развитию транспортной сети в трех районах: открытию МЦК и БКЛ, станций наземного метро и реконструкции Звенигородского путепровода. Также Собянин напомнил о скором открытии МЦД-4.

Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина

В Беговом обновили крупнейший многопрофильный стационар Москвы — Городскую клиническую больницу имени Боткина. В этом году в больнице откроют флагманский центр.

«Ежегодно в ней проводится более миллиона амбулаторных приемов. Стационарную помощь получают порядка ста тысяч человек. Врачи клиники выполняют больше 70 тысяч операций, из которых 12 тысяч — высокотехнологичные», — пояснил Собянин.

Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина Личный блог Сергея Собянина

В области благоустройства Собянин выделил создание одного из самых лучших столичных парков — «Ходынское поле», где обустроили сухой фонтан, зеркальный лабиринт, а также полюбившиеся москвичам панорамные качели.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии в Москве новых корпусов МГТУ имени Баумана.