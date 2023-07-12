Москва 12 июля 2023, 08:35 Собянин рассказал о преображении набережных острова Балчуг в центре Москвы Мэр Собянин: остров Балчуг стал интересным и модным местом в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице обновляют набережные и парки на острове Балчуг. После благоустройства его условно разделили на историческое и современное пространство. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Остров Балчуг — самый центр Москвы. Но, несмотря на это, еще несколько лет назад его набережные выглядели неуютно и пустынно. Без всякого преувеличения можно сказать, что благоустройство вдохнуло в них новую жизнь. Балчуг стал тем, чем он и должен быть — интересным и модным местом», — отметил глава города.

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Остров Балчуг — самый масштабный проект 2021 года по благоустройству набережных. После обновления на острове сохранили внутренние улочки для прогулок, а на набережных расширили и привели в порядок тротуары. Кроме того, специалисты установили фонари и уличные торшеры, а также оборудовали подсветку на парапетах. На территории создали газон и высадили клумбы с цветами.

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