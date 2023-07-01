Москва 01 июля 2023, 19:41 Собянин рассказал о праздновании в «Лужниках» 100-летия Московского спорта Мэр Собянин: в «Лужниках» отметят 100-летие Московского спорта 1 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Крупнейшее спортивное событие пройдет В «Лужниках» в День московского спорта. Для гостей подготовили 30 тематических площадок, об этом сообщил мэр Москвы на своей странице во «ВКонтакте».

«Конечно, физкультура и спорт развивались в городе и до 1923 года. Но именно тогда были учреждены Высший совет физической культуры и его московское отделение», — отметил он.

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Глава города добавил, что с этого года начался отсчет истории современного московского спорта. В честь юбилея в «Лужниках» на территории олимпийского комплекса развернули ретроспективу достижений знаменитых московских спортсменов за последние 100 лет.

На празднике присутствовали российские спортсмены, которых знает вся страна. Речь идет о фигуристке Анне Щербаковой, которой удалось поиграть в настольный теннис, а также об Алине Загитовой и Карине Азнавурян. Спортсменки на сегодняшнем мероприятии вместе фехтовали.

Кроме того, всем желающим заняться новыми видами спорта помогали профессиональные тренеры. Во второй половине дня для гостей подготовили концерт. Вход свободный.

Ранее около 600 человек поучаствовали в «Бокс Забеге» в Серпухове.