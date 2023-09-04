Москва 04 сентября 2023, 10:12 Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении городов Донбасса Мэр Москвы Собянин: столица поможет в восстановлении городов Донбасса Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные специалисты продолжат помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру, школы, детские сады и жилые дома в Донбассе. С начала этого года в Донецке восстановили 13 тысяч окон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Главная задача была — чтобы наших побратимов не бросать в беде, помочь им адаптироваться к новой мирной жизни. Восстановить разрушенную инфраструктуру, ну и дать новое качество, другой уровень городского обустройства», — отметил он.

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Глава города уточнил, что московским специалистам предстояло реконструировать поврежденную инженерную инфраструктуру и восстановить часть объектов соцкультбыта. Кроме того, пристальное внимание уделили работам по благоустройству улиц, скверов и дворов.

По словам Собянина, говорить о результатах преждевременно, так как крупнейшие города Донбасса находятся еще на стадии восстановления. Например, на реконструкцию систем жизнеобеспечения уйдет несколько лет.

Мэр отметил, что московские специалисты рискуют жизнью. Недавно за один день погибли шесть человек, еще девять ранило. Несмотря на это, из их товарищей никто не уехал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности откладывать решение социальных вопросов Донбасса. Отдельно он отметил ситуацию в регионе, проходящем сложный период развития, связанный с боевыми действиями.