Москва 09 февраля 2024, 13:41 Собянин рассказал о поддержке промышленных предприятий в Москве Собянин: Москва поддержала более 800 промышленных предприятий в 2023 году РИА «Новости»

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Власти Москвы оказали поддержку более чем 800 промышленным предприятиям в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва создает для бизнеса условия, позволяющие развиваться любым производствам. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки и ряд антикризисных инструментов», — уточнил он.

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Среди них мэр назвал субсидии на компенсацию части процентных платежей по инвесткредитам на создание инфраструктуры и закупку оборудования, льготные займы от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, льготные инвестиционные кредиты и офсетные контракты.

Например, в 2023 году для предприятий оформили льготных инвесткредитов на сумму в 105 миллиардов рублей. Право на значительные послабления имеют и резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва».

Кроме того, 70 производств получили статус промышленного комплекса. Для них действует специальный налоговый режим.

Таким образом, производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания и другие высокотехнологичные предприятия в Москве получили поддержку благодаря льготной программе.