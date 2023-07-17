Москва 17 июля 2023, 12:08 Собянин рассказал о планах развития национального парка «Лосиный остров» в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о планах по реабилитации национального парка «Лосиный остров» Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале о планах развития национального парка «Лосиный остров». По его словам, благоустройство территории может начаться через год.

Мэр столицы рассказал о том, что год назад он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разработать закон для передачи Москве полномочий по благоустройству парка «Лосиный остров».

До 2000-х годов она [территория парка] была в ведении городских властей, а в 2000 году издали ряд законов, по которому национальные парки должны быть только в ведении Российской Федерации. Сергей Собянин Мэр столицы

Собянин сообщил, что конкретные планы реконструкции территории еще не разработали. Он опроверг слухи о том, что на территории «Лосиного острова» построят жилые дома. Мэр также обратил внимание на то, что в столице благоустроили много парков и особо охраняемых территорий с целью предоставить возможность москвичам отдыхать.

После получения прав на управление этой территорией город совместно с экспертами и специалистами рассмотрит возможности ее реабилитации. Приоритетом станет очищение земли от мусора, особенно в окрестностях жилых домов, а также создание заповедных зон и пространств для отдыха москвичей, заключил Собянин.

Ранее новый парк «Дубрава» открылся в Павловском Посаде.