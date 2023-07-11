11 июля 2023, 09:13
Собянин рассказал о планах развития детского здравоохранения в Москве
Мэр Собянин: в Москве построят и обновят детские медучреждения
В Москве проводят масштабную реконструкцию детского здравоохранения. Специалисты возведут больницы и оснастят их современным оборудованием, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
«Город проводит колоссальную работу, в результате которой медицинская помощь маленьким пациентам должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта», — уточнил он.
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Глава города отметил, что в первую очередь модернизируют материально-технической базы. Также идет строительство детских поликлиник, больниц и перинатальных центров. За прошлое десятилетие в столице построили около 40 новых медобъектов.
В частности, открыли ультрасовременный детский корпус Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка». Два года назад ввели в эксплуатацию детский инфекционный корпус в ММКЦ «Коммунарка» и перинатальный центр. Основательно реконструировали Морозовскую детскую больницу, в которой располагается единственное в Москве отделение трансплантации костного мозга.
Собянин добавил, что в этом году в реанимационные отделения установят свыше 1,6 тысячи единиц современной техники.
Ранее Ракова сообщила, что образовательная программа для врачей стартовала в Кадровом центре Депздрава Москвы.
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