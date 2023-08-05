Москва 05 августа 2023, 10:01 Собянин рассказал о планах развития Алексеевского, Останкинского и Ростокина Собянин рассказал о планах на развитие северо-восточных районов Москвы Личный блог Сергея Собянина

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Три района Москвы на северо-востоке — Алексеевский, Останкинский, Ростокино — ждут перемены для улучшения качества жизни почти 200 тысяч горожан. Об этом рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Во всех трех районах продолжают обновлять и развивать социальную инфраструктуру. Вовсю строятся детские сады, ремонтируются здания школ и библиотек. Кроме того, в рамках проекта «Искусство — детям» проводится капитальный ремонт художественных и музыкальных школ, а для пожилых москвичей продолжают открывать центры московского долголетия.

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Собянин обратил внимание на ход работ на ВДНХ. По его словам, восстановление комплекса стало одним из самых ярких проектов Москвы.

В этом году завершим реставрацию и строительство еще 14 объектов, среди которых павильон № 19 «Атом» и павильон № 66 «Советская культура». Сергей Собянин

Новая зеленая зона у воды появится на северо-востоке. Пойма реки Яузы превратится в единый 20-километровый маршрут от МКАД до Ростокинского акведука, а парк позволит горожанам отдыхать с большим комфортом.

Ранее мэр столицы рассказал, как в городе идет масштабная реконструкция спорткомплекса «Олимпийский».