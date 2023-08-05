05 августа 2023, 10:01
Собянин рассказал о планах развития Алексеевского, Останкинского и Ростокина
Собянин рассказал о планах на развитие северо-восточных районов Москвы
Три района Москвы на северо-востоке — Алексеевский, Останкинский, Ростокино — ждут перемены для улучшения качества жизни почти 200 тысяч горожан. Об этом рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Во всех трех районах продолжают обновлять и развивать социальную инфраструктуру. Вовсю строятся детские сады, ремонтируются здания школ и библиотек. Кроме того, в рамках проекта «Искусство — детям» проводится капитальный ремонт художественных и музыкальных школ, а для пожилых москвичей продолжают открывать центры московского долголетия.
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Собянин обратил внимание на ход работ на ВДНХ. По его словам, восстановление комплекса стало одним из самых ярких проектов Москвы.
В этом году завершим реставрацию и строительство еще 14 объектов, среди которых павильон № 19 «Атом» и павильон № 66 «Советская культура».
Сергей Собянин
Новая зеленая зона у воды появится на северо-востоке. Пойма реки Яузы превратится в единый 20-километровый маршрут от МКАД до Ростокинского акведука, а парк позволит горожанам отдыхать с большим комфортом.
Ранее мэр столицы рассказал, как в городе идет масштабная реконструкция спорткомплекса «Олимпийский».
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
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