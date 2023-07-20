Москва 20 июля 2023, 11:17 Собянин рассказал о планах по реновации в Москве Мэр Москвы Собянин: объем строительства жилья по реновации увеличится в десять раз РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с жителями Восточного административного округа. На ней он рассказал о планах и темпах строительства домов по программе реновации. Видео с конференции опубликовали на личном сайте главы города.

Собянин назвал дома, которые возводят по программе реновации, современными, качественными и соответствующими последнему стандарту строительства. Он добавил, что примерно 40% из них создали по индивидуальному проекту.

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«Ближайшие годы <…> будут пиковыми, в которые мы будем строить в десять раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такие задачи мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по три-четыре миллиона квадратных метров. <…> Это очень тяжелая задача, но мы работаем над этим», — сказал Собянин.

Ранее власти Москвы предложили участникам программы реновации квартиры в 239 новостройках.